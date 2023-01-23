『クロムハーツ ダウンコート Chrome Hearts【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 05時 39分に出品され04月23日 05時 39分に終了予定です。即決価格は263,250円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品にご興味持って頂きありがとうございます。

下記詳細記載させて頂きます。

ご不明点等はコメント下さいませ。





□ブランド

◾︎クロムハーツ Chrome Hearts



□商品名

◾︎ダウンコート



□サイズ

◾︎L



□購入場所

◾︎Chrome hearts ニューヨーク本店



□寸法

着丈 60

身幅59

袖 60



□使用頻度

◾︎新品未使用



□付属品

◾︎ございません。



□備考

◾︎ご購入の際はプロフィールをご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ クロムハーツ

ダウンコート

Chrome

Hearts