『Burberry バーバリー ステンカラーコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 18時 35分に出品され05月03日 18時 35分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在329件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バーバリー、ほとんど着ていません。未使用に近い状態です。

右の袖に一箇所シミあり（写真あり）

【サイズ】フリーサイズで入れましたが、

バーバリーで5Ｙ1サイズ

計ったところ

○着丈110

○裄丈72

○バック横丈、ウエスト辺り53 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Burberry

バーバリー

ステンカラーコート