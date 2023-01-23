『ユナイテッドトウキョウ✨コクーンショートコート イエロー ウール 日本製 ミドル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月07日 21時 01分に出品され05月07日 21時 01分に終了予定です。即決価格は9,744円に設定されています。現在310件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 お値下げ不可



UNITED TOKYO

コクーンショートコート



定価 ¥38,500

カラー イエロー

サイズ フリー



ウール90%

日本製



しっかりとした生地で真冬にもご着用いただけるコートです✨

お家クリーニング済。

とても美品です。





商品説明

■素材ウールの糸の中でもかなり細いスーパー110という糸を使用した上質なウール素材のため、表面に上品な光沢があります。表面のメルトン加工は毛羽を抑えるため、クリアな見え方です。ダブル組織でハリがあるため、立体的なシルエットが表現できる素材です。ウールの世界3大産地の尾州産地で仕上げたMADE IN JAPAN素材です。■デザイン開けてきても、閉じて着てもOK！ベルトをしても、外してもOK！それぞれで雰囲気をガラッと変えられるコートです。ショート丈はトレンドのロングスカートやワンピース、パンツにもあわせられる今年のマストアイテム。大きな襟と立体的なパターン構成で実現した、丸みのある袖がデザインのポイントです。--------------------------------------------透け感／なし光沢感／なし伸縮性／なし裏 地／あり厚 み／やや厚い--------------------------------------------



着丈···ミドル



カラー···イエロー



素材···ウール



tokyobase

トウキョウベース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ユナイテッドトウキョウ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ユナイテッドトウキョウ✨コクーンショートコート イエロー ウール 日本製 ミドル