『manteco フードコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 05時 37分に出品され03月24日 05時 37分に終了予定です。即決価格は15,840円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Babylonとmantecoのコラボ

フード付きコート、サイズは36です。



立体的なコクーンシルエットのふくらみが可愛い♪

オーバーサイズのシルエットのフード付きコート

インナーや腰回りをすっぽり隠せるのも嬉しいポイントです◎



◆DETAILポイント

・360度どこから見ても立体的なコクーンシルエット

・大き目フードは立体感のあるフォルム



◆FABRICポイント

・イタリアのmanteco社のインポート素材

・W/N二重織素材

・ふくらみがあり軽い素材ですが高密度のためフォルムが綺麗にでます



◆スタッフ着用コメント

<身長:161cm/普段サイズ:M>

サイズ感:

かなりゆったりオーバーシルエットです。

身幅とフードが規格外の大きさでそれが可愛い！

少しコクーンシルエットになっており袖口、

着丈の部分が少し窄まったシルエットなので大きく見え過ぎないのが特徴です。

肩もラグランになっており、あえて肩のラインが無い物になっています。

計算されたシルエットが可愛くしてくれます。



素材感:

MANTECO社のインポート生地を使用しているので本当に軽い！そして暖かい！

ダブルフェイスで表も裏もどちらもウール生地になっており、

裏地無しなのに暖かい仕様になっております。

チクチクする感じも、上質なきめ細やかなウールで、そんなに感じませんでした◎



※商品の取り扱い方法につきましては、タグ等に記載されている「取り扱い上の注意」「洗濯表示」をご確認ください。

※屋外での撮影画像は、光の当たり具合で色味が違って見える場合があります。あらかじめご了承ください。なお商品の色味は、スタジオ撮影の画像をご参照ください。

フード···フードあり（取外し可）

季節感···秋、冬

カラー···ベージュ

着丈···ミドル

柄・デザイン···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: バビロン カラー: グレイ系/ブラウン系/オレンジ系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ manteco

フードコート