『【美品】loewe ロエベ モヘアマフラー ホワイト【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 07時 04分に出品され03月13日 07時 04分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【高品質素材】

このスカーフはモヘアとウールを使用しており、柔らかく暖かい着心地を提供します。寒い季節に最適なアイテムです。



- ブランド: LOEWE

- 商品名: スカーフ（モヘア＆ウール）

- 色: クリーム

- 素材: モヘア＆ウール

- ロゴ: LOEWEロゴ入りレザータグ



ご覧いただきありがとうございます。



即購入ok

商品の状態についてご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 【美品】loewe

ロエベ

モヘアマフラー

ホワイト