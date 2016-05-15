『☆稼働品☆スワロフスキー バゲット 腕時計 クォーツ キラキラ ブレスレット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 10時 22分に出品され03月17日 10時 22分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在212件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★稼働確認済み



◆基本情報◆



○ブランド ︰ スワロフスキー

○ ベルトカラー ：シルバー、ブラックストーン

○文字盤カラー ：ブラック 黒

○腕周り ：15.5-16cm程度

○付属品 ：なし（箱などはつきません）



◆商品の状態◆

目立った傷汚れなく綺麗なお品です！



◆購入先◆

大手リサイクルショップor古物市場



◆梱包方法◆

宅急便コンパクト



◆専用、取り置きはしておりません◆

交渉中、交渉後、いかなる場合でも1番最初に購入いただいた方とお取引させていただきます。



◆コメント前にご確認ください◆

・使用頻度、販売時期、定価、正式な商品名などは記載のない場合はわかりません。

当方も中古で購入しておりますので、商品を見て分かること以外はお答えできないことがほとんどです。



・箱やギャランティカードなど付属品の欄に記載がなければ付きませんのでご確認ください。



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管理番号218 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: スワロフスキー

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ ☆稼働品☆スワロフスキー バゲット 腕時計 クォーツ キラキラ ブレスレット