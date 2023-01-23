『The Northface バルトロ Windstopper【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 07時 32分に出品され04月16日 07時 32分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 6年前に大阪の正規店で購入したノースフェイスのバルトロです。ウィンドストッパーと光電子のおかげでかなり暖かく、軽さもあるのでかなり重宝していました。

使用感は多少ありますが、まだまだ活躍できると思います。ダウンのヘタリはありません。

汚れは写真で確認してください。クリーニングに出せば落ちるとは思います。



カラー···イエロー



モデル名···バルトロライトジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ The

Northface

バルトロ

Windstopper