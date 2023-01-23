『数回使用 ザ・ノース・フェイス サンダージャケット NY32012【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 08時 41分に出品され03月06日 08時 41分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在607件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき誠にありがとうございます。



新品購入後、数回着用しています！



商品の性質上

黒っぽく見える部分は、汚れではなく、ダウンが薄い場所が透けて黒くなっている感じです。

ブラックやグレーなどのカラーはわかりにくいですが、ベージュなどの明るめの色は中のダウンが透けて黒っぽく見えてしまいます！



The North Face ノースフェイス

ライト ダウンジャケット

サンダージャケット

ベージュ



カテゴリ: ダウンジャケット

色:ベージュ

サイズ: Sサイズ

ブランド: THE NORTH FACE

状態: 中古



●サイズ：実寸

着丈60cm

身幅46cm

裄丈56cm（脇下から）



このダウンジャケットは、オシャレさと機能性を兼ね備えています。寒い冬の日でも暖かさを提供し、アウトドアから都会の通勤まで幅広い場面で使えます。



商品はused品になります。

神経質な方細かいことを気にされる方のご購入はご遠慮下さいませ。





※発送の際は、商品を折りたたませていただくことをご了承下さいませ！



宜しくお願い申し上げます！



サイズ···S

カラー···ベージュ



モデル···THUNDER JKT 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 数回使用

ザ・ノース・フェイス

サンダージャケット



NY32012