『[新品]THE NORTH FACE ザノースフェイス中綿ジャケットブラック M【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 03時 42分に出品され04月09日 03時 42分に終了予定です。即決価格は10,358円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ザノースフェイス 中綿 ジャケット フリーランインサレーションジャケット メンズ NY82290 撥水 防風 軽量

サイズ…M

カラー···ブラック



ブランドサイズ

日本M

身幅59

袖丈61

肩幅50

着丈70



☆新品未使用品でタグ付きです。





☆配送時、コンパクトに折りたたむためシワがつく場合があります。

また自宅保管のため神経質な方は御遠慮下さい。

ご理解頂ける方の購入をお願いいたします。







走れるカジュアルウエアをコンセプトに開発したランニング用アウター

左右脇ファスナー付ポケット/背中ベンチレーション/袖口ゴムシャーリング仕様/裾ドローコード仕様

シルエットはカジュアルシーンにも使いやすいややゆとりあるリラックスフィット

シンプルなカラーリングとデザインで、幅広く活用できる機能的なアイテム

防風/PRIMALOFT/撥水

説明

走れるカジュアルウエアをコンセプトに開発したランニング用アウターです。メイン素材には、薄手で軽量ながら、適度な防風性を持つリサイクルナイロンタフタを使用。冷気を受けやすい前身頃と上腕部に、濡れに強いプリマロフトシルバーインサレーションを封入し、ウエア全体の保温力をアップ。汗をかきやすい背面は、生地の切り替えによる大きなベンチレーションを配備し、通気性を向上しています。首まわりの肌面には、ベタツキを軽減する吸汗速乾性のニット素材を使用。シルエットはカジュアルシーンにも使いやすいややゆとりあるリラックスフィット。シンプルなカラーリングとデザインで、幅広く活用できる機能的なアイテムです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ [新品]THE

NORTH

FACE

ザノースフェイス中綿ジャケットブラック

M