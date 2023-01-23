『80s90s ビンテージ L.L.Bean ダウンコート ダウンパーカー S【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 14時 03分に出品され03月10日 14時 03分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【サイズ】



表記→S



身幅57cm 着丈84.5cm 脇下からの袖丈52.5cm 裄丈88cm



【状態】



使用感は感じられますが特に

ダメージなどございません。



フード裏に写真掲載の汚れあり。

平常着用時は見えない個所です。



フード内側にダメージ個所あり。



本体に目立つ汚れなどなく

問題個所はございません。



着用に支障の無い状態です。







【商品説明】



80s90s ビンテージ L.L.BEAN エルエルビーン ダウンコート アークティックパーカー ベージュ USA製 S





1980-90年代頃のL.L.BEANの

ダウンコート。



ポリ65コットン35の混紡シェル素材。色はベージュ。



裏地はナイロンになります。



中綿にはグースダウンを贅沢に使用してます。



ハンドウォーマー付きの本格的には

アウタージャケットです。



USA製



少し痛み等ありますので格安にてお譲りします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: エルエルビーン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 80s90s

ビンテージ

L.L.Bean

ダウンコート

ダウンパーカー

S