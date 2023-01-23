『landi fancy 70％オフ新品 リバーシブル ダウンジャケットサイズ44【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 03時 53分に出品され05月04日 03時 53分に終了予定です。即決価格は16,208円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MADE IN ITALY

本体価格110000円





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表地 ナイロン100%

裏地 ポリエステル100%カラー···ブルー×イエロー

柄・デザイン···無地

フード···フードなし

季節感···冬

着丈···ショート

ジップ・ボタン···ジップアップ



#イタリア

#リバーシブル

#ダウンジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE カラー: ブルー系/ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ landi

fancy

70％オフ新品

リバーシブル

ダウンジャケットサイズ44