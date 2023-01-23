『モンチュラ新品レディース ウィンドシェルサイズM【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 09時 36分に出品され03月21日 09時 36分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 超軽量（約150グラム）、シルエットの綺麗なWIND STREFT JACKETです。

一見、ブラックの無地のようですが、よく見ると、クロスの模様が入っていて、首元、裾にはサックスブルーの縁取りがされています。



袖口にはテープ付きなので、しっかりと風の侵入を防ぎます。



ファスナー付きポケットが左右にあるので、ランの方など便利に使っていただけます。軽くてコンパクトながら、防風シェルとして、頼りになる一枚です。



定価税込¥26400 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>トレーニング・エクササイズ>>>ウォーキング・ランニングウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: モンチュラ