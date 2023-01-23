『イーヴォ hevo ダッフルコート 48 ネイビー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 10時 33分に出品され03月16日 10時 33分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在527件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イーヴォのダッフルコートです。

濃いネイビー

beamsにて10万円強です。

サイズ48



状態良いです。



イタリア製のダッフルコートは珍しいと思います。

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: イーヴォ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ イーヴォ hevo

ダッフルコート 48

ネイビー