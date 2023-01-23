『極美品★ カナダグース シャトーパーカー ダウンジャケット カーキ サイズS【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 03時 11分に出品され03月12日 03時 11分に終了予定です。即決価格は35,000円に設定されています。現在6件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カナダグース ダウンジャケット



メンズ



モデル シャトーパーカ 3426MA



サイズ S



カラー カーキ



付属品 なし





目立った汚れや傷等ありません。

カナダグース特有の白スレもほとんどなく、状態は良好です。





（ペットなし、喫煙なし）



質問、お値下げも可能ですので、コメントよろしくお願いします。





CCC-8



肩幅···43cm

身幅···46cm

袖丈···67cm

着丈···77cm



モデル···CHATEAU PARKA 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品★

カナダグース シャトーパーカー ダウンジャケット カーキ サイズS