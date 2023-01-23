『stella tokyo☆ロングダウンコート 白 ホワイト ステラトーキョー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 16時 55分に出品され04月14日 16時 55分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在709件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 stella tokyo(ステラト―キョー)のダウンになります。

服の系統が変わったので出品します。



カラー→オフホワイト

サイズ→記載無しFREE SIZEにさせて頂きます(参考までに、普段 Mサイズ着用)

着用回数→５回程度



ホワイトダックダウンでとても温かいです。

華金カップルりこさん着用アイテム





素人目で見た限りですが、着用して目立つ汚れ等はございません。ですが、オフホワイトという色もあり、手首襟元内側等は普通に着用してて汚れるくらいの若干の汚れはあります。

あくまで新品ではございませんので気になる方はご遠慮下さい。



前を開けて羽織ったり

閉めて結べば、ウエストも細く見えたり、とても気にっていました。

丈も長いので足まで温かかったです。



フードのファーは、取り外し可です！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ stella

tokyo☆ロングダウンコート 白 ホワイト ステラトーキョー