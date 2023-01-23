『Stone Island ブラック ダウンジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 23時 24分に出品され03月14日 23時 24分に終了予定です。即決価格は37,500円に設定されています。現在318件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質な素材】

ナイロン素材を使用しており、耐久性と防風性に優れています。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルでありながら、Stone Islandのアイコニックなロゴがアクセントになっています。



【機能的なポケット】

2つのポケットがあり、収納力も兼ね備えています。



- ブランド: Stone Island

- 色: ブラック

- 素材: ナイロン

- デザイン: フード付き

- ポケット数: 2

- スタイル: ダウンジャケット



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Stone

Island

ブラック

ダウンジャケット