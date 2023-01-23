『コロンビア【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 21時 04分に出品され03月24日 21時 04分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 カラー···ホワイト

柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント

季節感···冬

スキーウェアに近いです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: コロンビア カラー: ホワイト系/グレイ系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ コロンビア