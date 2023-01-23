『新品 PETREA ペトレア【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 20時 48分に出品され03月30日 20時 48分に終了予定です。即決価格は28,600円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用のPETREA BLOUSON です。

ダウンコートが増えすぎましたので出品致します。

カラー:グレー

サイズ:0

肩幅約36センチ、身幅約47センチ、着丈約69センチ

※PETREAは腕にロゴワッペンがないタイプになります。ファスナーにはロゴが付いています。



こちらは2017年にパリのフォーブールサントノーレ通り路面店で購入しました正規品になります。

レシートはリファンドに使用しましたのでありません。

すべてのタグ付き、専用カバー、ハンガーもお付けします。（入ればその際のショッパーも同梱致します。） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品 PETREA

ペトレア