『新品 PETREA ペトレア【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 20時 48分に出品され03月30日 20時 48分に終了予定です。即決価格は28,600円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|S
|ブランド:
|モンクレール
|カラー:
|ブラック系
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落札価格28600円
576 入札履歴
終了
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