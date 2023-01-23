『【特価】 SY32 by SWEET YEARS ダウンジャケット M【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 15時 56分に出品され04月08日 15時 56分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SY32 by SWEET YEARS フィールドショートダウンジャケット

です

ワンシーズン数える程しか着ていません

クリーニング済みです

サイズはM

手首も暖かいです



肩部分にメルトン素材を使用。

リブ付の袖口など細かいディテールにもこだわったダウン



※撥水。

※止水ファスナー。



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SWEET YEARS (スウィートイヤーズ)



世界的なサッカー選手でありイタリアの国民的英雄 でもある、 Christian Vierri クリスチャン・ヴィエリ)と Paolo Maldini パオロ・マルディーニ) の 2 人のアイデアによって誕生したイタリアンカジュアルブランド。

サッカーだけに拘らずスポーツ全般をバックグラウンドとして、日常生活に溶け込んだ スポーツディティールとファッションの融合をテーマに掲げています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【特価】

SY32

by

SWEET

YEARS

ダウンジャケット

M