『廃番【バートン】AK ゴアテックス クラッチグローブ 手袋 S 黒×オレンジ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 11時 38分に出品され03月18日 11時 38分に終了予定です。即決価格は9,633円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●商品／仕様





GORE-TEXメンブレーンとScreen Grab®タッチスクリーン対応ライナーを採用。耐摩耗性に優れたGnar Guardレザーと防水性、防風性、透湿性に優れたGORE-TEXを採用。タフな全天候型機能を備え、使うほどにしっくりと馴染みます。ミッドウェイトで暖かく、指先が動かしやすい上品なレザーグローブ。親指と人差し指にはScreen Grab®レザーを使用しているので、寒さに手をさらすことなくスマホを操作できるBURTONの手袋です。現行の展開にない廃番カラー。既に完売、生産も終了しているモデルでオークションやフリマでも手に入りにくく、人とも被りにくいアイテムです。





ユニセックス（男女兼用）： サイズが合えば可能



付属品： なし

備考：



素材： タグのお写真をご覧ください。

着用シーズン： 秋冬・春









●サイズ（約・cm）



[ S ]

中指先から手首まで：25.5

甲の幅：12.5



※素人採寸のため、若干の誤差がある場合がございます。









●状態



スノーボードにて2回程使用。僅かに使用感はありますが大きく目立つ傷や汚れの見られない程度良好な状態です。



※見落としもあるかもしれませんので神経質な方、完璧を求める方、中古品へのご理解が難しい方は、ご購入をお控えください。









●カラー／系統



ブラック黒×オレンジ赤

備考：



※光の加減により実際の色味と誤差がある場合がございます。









●梱包／配送



極力厚みを抑えた発送となります。









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