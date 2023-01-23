『新品 GOOPiMADE TIGHTBOOTH モンスターパーカー サイズ1【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 06時 52分に出品され04月11日 06時 52分に終了予定です。即決価格は19,800円に設定されています。現在888件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 品番：GMT-01M

カラー：SHADOW

サイズ：1



プロスケーターの上野伸平が中心となり、2000年に発足されたTIGHTBOOTH PRODUCTIONとGOOPiMADEと日本ののコラボレーションアイテム。



軽量で保温性、通気性に優れた3M THINSULATE ??を中綿に使用したボリューム感のあるジャケット。

表面には撥水加工の施された高密度ナイロンツイル素材を採用。

高めのスタンドカラーには取り外し可能なパーツ付きで、ロゴ入りのフラップ部分を前に固定し、ネックウォーマーとして単独で使用することも可能。

サイドボケットは起毛のトリコット素材を使ったハンドウォーマーポケットとしても機能します。

フロント切り返し部分にはファスナー付きポケットを6箇所、さらに左腕部分にもポケットを搭載。

裾にはリフレクター素材入りのドローコード付きでシルエットの調整が可能。

袖口の開き具合もベルクロでアジャストが可能です。

前立て部分に両ブランドのロゴをプリント。



着丈/67.5/73 cm

身幅/71.5 cm

袖丈/85.5 cm

裾幅/9-16 cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: タイトブースプロダクション

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品

GOOPiMADE

TIGHTBOOTH

モンスターパーカー

サイズ1