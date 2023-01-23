『ユナイテッドアローズ リバー テーラード コート W 38 イエナ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 19時 55分に出品され03月10日 19時 55分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在656件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 色:ライトグレー

素材：ウール90% ナイロン10%

生産:中国

サイズ:38(身幅55 着丈101 ゆき丈77)

定価: 52,800円



2021年に購入しました。

５回程度着用してクリーニング済みです。

毛羽立ち等あまりなく綺麗な状態です。





商品説明



カーディガンのようにバサッと羽織れるリバーコート。

ドロップショルダーのゆったりとしたシルエットはレイヤードもしやすく、今の時期から春先まで長く着用できます。

オーストラリア産メリノ種のスーパーファイン原料を使用し、細番手の糸で織りあげたオリジナル素材。きれいな表面感と適度なハリ感を出すために高密に設計したリバー仕立て。

パンツ合わせはもちろん、スカートやワンピースともバランスの良い着丈がおすすめポイント。インナーも選ばず、着まわし力の高い一着です。



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裏地：なし

透け感：なし

生地の伸び：なし

光沢感：なし

ケア方法：ドライクリーニング

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#UNITED ARROWS

#ユナイテッドアローズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ユナイテッドアローズ リバー

テーラード

コート

W

38

イエナ