『MONCLER ×sacai ダウン SARINA size0【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 14時 14分に出品され04月16日 14時 14分に終了予定です。即決価格は28,860円に設定されています。現在97件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 先日こちらでお譲りいただきました。

残念ながら似合わず、お探しの方にお譲りしたく思います。

前出品者さま、申し訳ございません。

Sacaiのコラボ品で、貴重なお品かと思います。

すごく素敵なお品です。

より着こなしていただける方へ！



⭐︎



阪急うめだ購入品。国内正規品です

登録サイトで正規品であることはもちろん確認できます



●サイズ0（肩：39身幅：50丈：76袖：60くらい）

通常のモンクレールサイズよりゆったりしているので、サイズ1を愛用している方も十分着こなしができます



●カラー：チャコールグレー、フリル部分の裾はカーキ系



●素材：表地:ウール100％ 裾・裏地ナイロン

中綿:ダウン90％、フェザー10％



カラー...グレー

サイズ...M

モデル...その他

柄/種類...ウール系

素材(表地)...ウール、ナイロン

素材(詰め物)...ダウン

汚れ・破れ・臭いなど...なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ MONCLER

×sacai

ダウン

SARINA

size0