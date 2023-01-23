『エルメス スカーフリング【今年購入→未使用保管品】ヌードゥH カシシルにも【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 16時 58分に出品され03月23日 16時 58分に終了予定です。即決価格は13,150円に設定されています。現在137件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルメス

スカーフリング

ヌー ドゥ H

【未使用保管品】

【定価１万円引き出品】

今年正規店にて購入



お色 ピンクゴールド

（シャンパンゴールドとピンクゴールドは好みが分かれると思うので、お色味確認のみ領収書を画像14にアップしております。品番から照らし合わせてください。領収書は同梱いたしません）

サイズ 画像12公式参照

シャンパンゴールドと少し違い、ピンクゴールドの方が優しいお色味で、大きめでもコーディネートはしやすいかと感じます。



カレ90用ですが、店頭にてカシシルにも通るか確認してもらったのでカシシル140にもご使用いただけると思います。

長年定番モデルでは無いので、新作なのかな？と思いますが‥特に聞いてないので判りません。

店頭に出ていない物を出していただいたので本体に特記すべき難はございません。



【布袋は購入時からありきたりなスレはございます】



【評価なし新規の方・お取引き実績が少ない方・悪い評価が沢山ある方・クレーム歴がある方•保管品に過大な期待をなさる方は私の能力不足で対応できませんのでご購入をお控えくださいませ】 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ エルメス

スカーフリング【今年購入→未使用保管品】ヌードゥH

カシシルにも