『EDIT.FOR LULU 【VIZIO COLLEZIONE】グローブ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 07時 40分に出品され03月30日 07時 40分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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今年も色違いが販売されている人気のシリーズです。こちらは昨年のタイプになります！



EDIT.FOR LULU

【VIZIO COLLEZIONE/ ヴィジオ】グローブ



【23AW COLLECTION】

EDIT. FOR LULU



カラー：ベージュ

定価：9,900円



新品未使用、タグ付き

※お値下げ不可



サイトには掲載されていませんでしたが、グローブ片方にブランドプレートとラインストーンが付いています。



【VIZIO COLLEZIONE/ ヴィジオ】

1992年、イタリア中部の街マッサ・フェルマーナで手袋と帽子用のアクセサリーを作っていた職人さんの家族によって始まったブランド。

大量生産ではないけれど一つ一つ丁寧に縫製して創る帽子はすぐに評判になり、今では帽子に特化した作品を作り続けています。

“すべての作品は手で創られる”といった手作りに対する熱いメッセージが込められており、現在では、イタリアだけでなく数々の国際市場において評価されています。



新品未使用ですが、自宅保管のため神経質な方や完璧を求める方はご購入をお控えください。



購入時に入っていたブランドのビニールは、小さくたたんでしまっていたため、あまり綺麗な状態ではありません。



発送の際は、少し圧縮する形で梱包いたしますのでご理解いただける方のみ、ご購入下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エディットフォールル

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ EDIT.FOR

LULU

【VIZIO

COLLEZIONE】グローブ