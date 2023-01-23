『ETRO エトロ リバーシブル ペイズリー ロング ダウン コート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 01時 42分に出品され03月19日 01時 42分に終了予定です。即決価格は25,500円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品ページをご覧いただき誠に有難う御座います。



【商品紹介】

明るい色味ながらも総柄ですので、気を使う無地のホワイト系コートに比べるとリラックスしてご着用いただるかと思います。

リバーシブルになっており片面はブラックの

短毛となっており光沢があります。

反対側は総柄のペイズリー柄となっておりベージュとアイボリーと町に馴染む色合いとなっています♪



膝下あたりまでのミドル-ロング丈





⚪︎スナップボタン着脱



⚪︎両サイド ポケット付



サイズ 42

Lの方へ

肩幅 約43cm

着丈 約93cm

身幅 約49cm 脇下直ぐ計測



状態:目立った傷や汚れなし

まだまだ着用していただけます♪



ご不明点ございましたお気軽にコメントしてください。



購入は去年大手リューズショップにて

9万円程で購入しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エトロ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ETRO

エトロ リバーシブル ペイズリー

ロング

ダウン コート