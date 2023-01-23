『1PIU1UGUALE3 ウノピゥウノウグァーレトレ ロングダウン コート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 17時 24分に出品され03月04日 17時 24分に終了予定です。即決価格は12,778円に設定されています。現在603件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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購入後、試着のみです。

以下HPより引用

サイズ：S

約(着丈97 肩幅49 身幅60 袖丈59.5)cm



光沢のある素材感がラグジュアリーな面持ちのダウンコート。

贅沢なロング丈とたっぷりのダウンにより抜群の暖かさを持ちながら、すっきりとしたシルエットに抑え洗練された着こなしを演出。



肩口や前立てなどには同色で立体ロゴを配置し、ミニマルなデザインの中にも効果的なアクセントをプラスしています。



ダウン90％の高配合により、ハイクオリティな防寒性と弾力性を両立。



オンにもオフにもシームレスに活躍する逸品です。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ウノピュウノウグァーレトレ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 1PIU1UGUALE3

ウノピゥウノウグァーレトレ

ロングダウン

コート