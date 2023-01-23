『専用です未使用⭐︎Squad MAG SMITH × THE NORTH FACE【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 18時 59分に出品され03月31日 18時 59分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在584件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 今年の3月に新品購入しましたが、結局試着のみで使っておりません。



状態は写真をご確認の上、ご検討よろしくお願いします。

質問等ございましたらコメントよりお願いします。



未使用品ですが、あくまでも一旦人の手にわたった素人の中古品なので、ご理解頂ける方でお願いします。



SMITH スミス＜2023＞Squad MAG TNF〔スカッド マグ TNF〕 スペアレンズ付 22-23



■ Squad MAG™ TNF

〔スカッド マグ TNF〕

カラー：レンズ（可視光線透過率）

■ TNF Shady Blue x Smith

・CP Sun Black Gold Mirror(13%)

・スペアレンズ CP Everyday Rose Gold Mirror(36%)



■ ChromaPop™

視界の鮮明さから、通常のスノーレンズに比べて対応範囲の広さが特徴。



■ MAG CHANGE

レンズ交換が一瞬で可能なマグネットレンズ交換システムを搭載



■ クロマポップ調光とクリアレンズの２枚付属



■ ゴーグルソック付き



■ TNFバッグ付属



SMITH のアイコンモデルとも言えるSquadにMAGレンズチェンジステムを搭載させたSquad MAG™。

MAGレンズチェンジシステムを搭載したロッキングシステムはフレームと一体化している

アウトリガーに配置させレンズを確実に固定する。

平面レンズ初の5X™ アンチフォグテクノロジーを搭載した最強モデルで雪山と遊んでほしい。

環境を考慮したサスティナブルパッケージにUPDATEされるため、gogglesocレンズプロテクターが付属します。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 新品、未使用