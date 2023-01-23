『カナダグース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 14時 40分に出品され03月29日 14時 40分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在901件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 以前こちらで購入しました。



その出品者はフランスで購入した正規品って言ってました。

他にも正規店購入のカナダグース持ってますが

そちらとワッペンなど見比べても全く同じなので

正規品かと思われます！



画像で見ても分かる通り状態悪いです！

コンビニとかスーパー行くくらいなら

全然着て行けるレベルかと！



当方男で167/65でちょときつい感じでした。

色はネイビーです。

中古ですので３Nでお願いします。



画像追加しました。

女性が着るとこんな感じです。

160/40くらい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 全体的に状態が悪い 商品のサイズ: L ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ カナダグース