『Ogawa フィールドドリームDX-3 寝袋 シュラフ 小川キャンパル【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 23時 17分に出品され03月22日 23時 17分に終了予定です。即決価格は9,359円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年1月に新品で購入

キャンプで5回ほど使用しました。

素人検品ですが、汚れやほつれ等なく美品だと思います。



寝心地がとてもよく、肌触りは布団そのものです。

フィールドドリームST-3と連結して使用していました。

一つのシュラフで敷布団と毛布のように完全に分割することも可能で、バラすことでサイズ的にも自宅で洗濯可能になり、清潔に保つことができます。



冬場の0度近い環境でも電気毛布と組み合わせて使用しましたが、電気毛布ないと厳しいですがあれば問題ないです。



さすがOgawaというか、ファスナーがとんでもなく高性能で気持ちが良いです。



以下商品ページ引用

■サイズ

220×95cm

■総重量

約4.2kg

■素材

[表地]T/C

[裏地]T/C

[中綿]ポリエステル 中空綿2.0kg(アッパー1,000g+アンダー1,000g)

■カラー

プルシアンブルー

■使用シーズン

オールシーズン

■収納サイズ

50×30×28cm



JANCODE：4909232103854



種類...封筒型



特徴...オールシーズン向け 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: オガワ／キャンパル

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

アウトドア寝具 タグ Ogawa

フィールドドリームDX-3

寝袋

シュラフ

小川キャンパル