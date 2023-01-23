『ナチュラルビンテージgoa トップスとストール 刺繍【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 05時 47分に出品され03月18日 05時 47分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 トップス

色...ホワイトベージュ系



ストール刺繍

色...ブルー系 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ゴア

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ナチュラルビンテージgoa トップスとストール 刺繍