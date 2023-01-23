『新品◆NANGA x グラミチ パッカブル ダウンジャケット Sサイズ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 18時 09分に出品され03月05日 18時 09分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ご確認下さい】

●必ず私のプロフィールの内容を一読いただいた上で、入札をご検討下さい。

●パッカブル仕様のアイテムですのでかなり圧縮してコンパクトにして発送いたします。シワなどはつくかもしれませんがその旨ご了承ください。

●最終値下げ済みです。



【商品の説明】

ナンガとGRAMICCIのコラボダウンです。



1、2枚目の写真は参考に載せています。色味は私のスマホの画面では２枚目と最後の写真が実物に近いです。



定価41800円



サイズ表記 ASIA:S USA:XS

肩幅44

袖丈63

身幅53

着丈70

全てcm。厚みのあるアイテムで必ず誤差はありますので参考程度にとどめてください。



以下GRAMICCIの公式サイトの説明です↓



フィールドでの視認性に優れた暖色のイエローやオレンジは、アウトドアウエアとしては定番のカラーリング。だけど街ではちょっと派手過ぎるかも……。

そんな迷いを一蹴する、派手過ぎないライムカラーは、合わせるアイテムを選ばない絶妙な色調。どんなスタイルにも馴染みつつ、ほどよいアクセントになる差し色をプラスしてくれます。

軽量のリサイクルナイロン素材を採用したダウンジャケットは。エアリーかつソフトな着心地が魅力の一着。

ミッドレイヤーとしても使える適度なボリュームながら、ナンガの最高級ダウンを860FPも封入しているため高い保温力をキープします。さらに袖の振りに合わせた立体的なパターンワークを採用することで機動力を高めるなど、グラミチらしいこだわりもプラス。

内側のポケットに本体を収納できるパッカブル仕様。この状態でバッグに常備しておけば、かさばることなく持ち歩けます。



【商品の状態】

●使用状況 :新品。元々の汚れや傷はあるかもしれません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品◆NANGA

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グラミチ パッカブル ダウンジャケット Sサイズ