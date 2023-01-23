『M プルミエブラックフリルスリーブミドルコート サイズ36 ベージュ 最終価格!【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月30日 15時 42分に出品され04月30日 15時 42分に終了予定です。即決価格は24,200円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド: Mプルミエブラック(エムプルミエブラック)フリルスリーブミドルコート



カラー: ベージュ(エトゥープの様な綺麗なお色) 1,2枚目の写真のお色が見た目と同じカラーです。



サイズ:36 / S-M相当

平置きでの実寸-後ろ首の付け根から裾までの着丈79cm、身幅66cm (素人の採寸ですので多少の誤差はご了承くださいませ)。ケープ風だけど袖もきちんとあるコートなのでふんわり着用していただけます。普段Mサイズの方でもケープ風ですので問題ないかと思います。



状態: 新品未使用タグ付き

自宅で試着のみ。とても素敵なのに着る機会がなくて勿体ないので出品させていただきます。購入時にいただきましたハンガーとコートガーメントバッグもお付けします。



定価: ¥86,900.-



少しスタンドカラーになっていて大きなくるみスナップボタン留め。袖がフリルになっていて、前から、横から、後ろからとどこから見てもフェミニンでエレガントなお洒落感のあるマント風のミドル丈コート。センスのいい1着です。エトゥープの様なベージュのお色も上品です。肌触り大変良く柔らかくてとても上質です。着用した雰囲気はお色違いですがHPにありましたお写真を最後に載せておりますのでご参考になさってください。



返品は承っておりません。ご購入前にご質問などいただきご理解いただけます方のご購入お待ちしております。



(ホームページからの抜粋)

Super170sの原料を使用した両面ビーバー仕上げのリバーコート。希少なラムウールの素材感にシャルム加工を両面に施すことで、カシミヤのような上質な光沢感とやわらかさを持ちあわせています。ドルマンスリーブにタックフレアを施した袖のデザインがエレガントな存在感を放ちます。首元はこなれ感漂うオフネックで、ヒップを覆うミドル丈とゆとりのあるサイズ感はボディラインをカバーしてくれます。リバー仕立てによって着心地が柔らかく軽量で温かいのも嬉しいポイント。ボトムはテーパードパンツやタイトスカートなどと合わせてコンパクトにまとめていただくのがお勧めです。



カラー···ベージュ

着丈···ミドル

柄・デザイン···無地

素材···ウール

ジップ・ボタン···ボタン留め

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: エムプルミエブラック カラー: ブラウン系/オレンジ系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ M

プルミエブラックフリルスリーブミドルコート

サイズ36

ベージュ

最終価格!