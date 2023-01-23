『IN CLOUDINESS チェスターコート JOHN MASON SMITH【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 19時 27分に出品され03月13日 19時 27分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在831件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【品名】 チェスターコート

【ブランド】IN CLOUDINESS【サイズ】L【状態】未使用



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———◆商品詳細◆———





【商品名】

チェスターコート





【ブランド】

IN CLOUDINESS／イン クラウディネス





【カラー】

ネイビー／紺





【素材】

ウール（品質タグ無）





【サイズ】

L



【実寸】 平置き

肩幅···47cm

身幅···51cm

袖丈···65cm

着丈···112cm



※素人採寸のため誤差はご了承ください。





【状態】

自宅保管ですが、未使用品です。



※古着にご理解ある方のご購入をお願いいたします。





【コメント】

ジョン メイソン スミス／JOHN MASON SMITHのデザイナーがそれ以前にやっていたブランドです。

ピークドラペル、袖は本切羽仕様。





【ブランド紹介】

IN CLOUDINESS／イン クラウディネス

吉田雄二が手掛ける日本のファッションブランド。

アメリカンラグシーのバイヤーを経て、オリジナルブランドのチーフディレクターに就任。その後、独立し、ブランド「イン クラウディネス(in cloudiness)」を立ち上げる。

イン クラウディネスとしての活動は現在休止状態であり、新たなブランドとして、メンズ「ジョン メイソン スミス(JOHN MASON SMITH)」ウィメンズ「ジェーン スミス(JANE SMITH)」を展開している。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ジョンメイソンスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ IN

CLOUDINESS

チェスターコート

JOHN

MASON

SMITH