『新品 XGIMI MoGo DLP 3D 高性能モバイルプロジェクター【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 06時 40分に出品され03月11日 06時 40分に終了予定です。即決価格は18,000円に設定されています。現在291件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品、未開封品です



ブランド XGIMI

商品の推奨用途 ゲーミング

特徴 オートフォーカス, ポータブル

接続技術 Bluetooth, USB, HDMI

ディスプレイ最大解像度 3840 x 2160 Pixels

ディスプレイタイプ DLP

【210ANSIルーメン・100 大画面・4k対応・】最大100インチの大画面で、鮮明な映像と迫力ある音響をお楽しみいただけます。最新DLP光源投射技術を採用しており、解像度（1080P / 2K / 4Kに対応）で視聴可能です。

【台形補正機能±40度以内・オートフォーカス】市販のプロジェクターに比べて、特許取得済みのスマート台形補正があり、任意の角度に置くと、画面が垂直および水平方向に±40度以内調整できます。MoGoの瞬時10000ポイント以上のオートフォーカス機能により、フォーカスが数秒以内に自動的に調整されます！

【Harman-Kardonによるサウンド】MoGoはHarman-Kardonを搭載しており、先進的なデュアルスピーカーで素晴らしい音質を提供します。WiFiとBluetoothによってMoGoにつながることが可能で、無線スピーカーとして使用して、1回のフル充電で最大300曲を楽しむことができます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>プロジェクター 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シャオミ