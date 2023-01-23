『未使用 MARY QUANT ファー付き ダウンコート マリークワント【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 06時 37分に出品され03月06日 06時 37分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 美シルエットなダウンコート



【ブランド】

MARY QUANT マリークアント



【定価】

40,000円前後



【サイズ】

M(38)

身幅 約48cm、着丈 約73cm

着用トルソー 9号

平置き実寸

多少の誤差はご容赦ください。

身長158cmで約膝中央辺りです。



【カラー】

白(ホワイト)

真っ白というよりは、少しクリーム寄りの色味



【状態】

タグなし未使用のまま保管していました。

出品にあたり、一度クリーニングしています。

目立つダメージは見当たらず、美品だと思います。



【デザイン】

ファーはボタンで取り外し可能なので、秋から春先まで長く活用出来ます。

ウエストラインのベルトでダウンコートながらもこもこせず綺麗なシルエットです。



【重要】

折り畳んで発送します。

個人宅保管のため、気になる事は事前にコメント欄からお気軽にお問い合わせくださいませ。

単品での値下げは承っていません。

複数購入割引特典や取り置き等、詳しくはプロフィールに記載しています。

ご質問、ご購入前に一度目を通していただくようお願いします。



MARY QUANTの商品を多数出品中です。

#コート #ダウン #リアルファー

柄・デザイン···無地

季節感···秋、冬

素材···リアルファー

カラー···ホワイト

着丈···ミドル

ジップ・ボタン···ボタン留め 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: マリークワント

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 未使用

MARY

QUANT

ファー付き

ダウンコート

マリークワント