『ナノユニバース nishikawa DOWN ダウンジャケット メンズ カーキ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 00時 42分に出品され03月04日 00時 42分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在977件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ○brand







ナノユニバース

nishikawa DOWN







○商品名やデザイン









★nano universe 西川ダウンカグラダウンジャケット/WEB限定カーキ/定価42,350円/フランス産ダウン/ナノユニバース/別注





【高品質ダウン（フレッシュアップ）】

フレンチダックを使用。飼育期間が他と比較して2倍の期間を有するムラード種が占めており、体格も大きくダウンボールもかさ高に富み、良質な羽毛を使用。西川独自の技術「フレッシュアップ加工（R）」により、より高品質で衛生的なダウンに進化。その高い保温性や軽量性に加え、抗菌加工も施されており、長く衛生的に使用することが可能です。



【最適な暖かさを提供する機能性】

「メタルギア・ダウンテック」非常に薄いアルミニウムを蒸着させた「METALGEAR」を背面体感部分に配置し、体から発生する熱線を効率よく保温することができます。



【表面撥水機能】

撥水加工が施された生地は、優れた初期性能を発揮し、小雨や雪などを弾き、乾燥時間を短縮させます。



素材(詰め物)···ダウン、フェザー

フード取り外し可能

ファスナートップは本革レザー









○カラー







カーキ







○表記Size







M(スタイリッシュでややタイトなシルエットなので一般的なS〜M相当かと思います)







○実寸Size









肩幅43.5cm 袖丈65cm 身幅50cm 着丈63cm









○コンディション







特質すべきダメージ汚れなし







○検索用







メンズ

ダウンジャケット

秋冬

アウター

ニシカワダウン





即購入大歓迎です!!



他にもブランド品やデザインの良いメンズ商品出品してます^^



#東京古着 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナノユニバース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ナノユニバース nishikawa

DOWN

ダウンジャケット



メンズ カーキ