『【未使用】オゾン水スプレー COS-21A Aqua COS-21A ④【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月05日 02時 23分に出品され04月05日 02時 23分に終了予定です。即決価格は8,658円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オゾン水スプレー ④

Aqua アクア COS-21A

新品 未使用

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知人が業務用にまとめて購入するも、在庫が余ってしまった為譲り受けました。

この度必要な方にお譲り致します。

元箱のまま発送致しますのでご了承下さい。



気になった方は気軽に声かけてください！ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アクア