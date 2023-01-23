『フォロー20%割❗️33万美品 モンクレール ARRIOUS ダウン オリーブ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 20時 11分に出品され03月16日 20時 11分に終了予定です。即決価格は49,530円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【メルカリ開通記念セール❗❗

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当方ご覧頂きありがとうございます。

他にて2500件取引実績あり、この度メルカリをスタート致しました。

開通記念としてフォロー頂いて即決できる方に、現価格から20%OFF＋送料無料させて頂きます。



主にラグジュアリー系（モンクレール・カナダグース中心です）の出品になります。あまり市場にもないモデルもありますのでどうぞご覧下さい。

すべて私が直営店、アウトレットで直接買っているコレクションを放出します。

間違いなく正規品ですのでご安心ください。



モンクレール ARRIOUS

ダウンコート

南青山直営店にて購入のモンクレールジャパン国内正規品

ミリタリーデザインをベースにしたダウンコート。

カジュアルですが、ウエストシェイプされたラインにキレイな着こなしになります。



カラー オリーブ



フード取り外し不可能。

ファー取り外し可能。



サイズ00

Sサイズ感覚。

身幅43 肩幅36 袖丈60 着丈82

※多少誤差はご容赦ください。



状態

目立つ瑕疵はなく、美品状態です。

お渡しするのは写真に写るのみです。

中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください。

ハンガーはつきません。



No.67



購入の際は必ずプロフィールをご覧ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ フォロー20%割❗️33万美品 モンクレール ARRIOUS

ダウン オリーブ