『TOMMY HILFIGER ダウンジャケット size:M【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 05時 38分に出品され03月19日 05時 38分に終了予定です。即決価格は9,555円に設定されています。現在264件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TOMMY HILFIGERのダウンジャケットになります。



スポーティーでストリート感溢れるスポーツラインの希少モデルです。

ナイロン特有の薄くてチープな素材ではなく、程よく厚手で高級感のある高密度ナイロンを使用しています。

耐久性・撥水性に優れており、中綿にはダウンがしっかりと詰まっています。

フードとファーはそれぞれ着脱可能となった2WAY仕様で、フードの中までダウンが詰まった防寒性抜群の仕上がりです。

背面に「Ｈ」のロゴが施されたインパクトのあるデザインで、TOMMYらしいストリート感溢れる一着です。



いつまでも飽きの来ない定番のダウンアイテムですので、本格的なアウターをお探しの方はこの機会に是非如何でしょうか？



●コンディション

目立つような傷、汚れ、シミ等は見受けられず、綺麗な状態です。

●クリーニング済です。



●ブランド:TOMMY HILFIGER

●カラー:TOMMY NAVY（トミーカラー）

●素材

表地:ナイロン100％ 胴裏:ポリエステル100％ 袖裏:ナイロン100％

ファー部分:（パイル）アクリル100％ （基布）ポリエステル100％

中綿:ダウン60％ フェザー40％ リブ部:ポリエステル96％ ポリウレタン4％



●メーカー表記サイズ:M

●実寸サイズ

・身幅:約 55cm

・袖丈: 約65cm

・着丈: 約62cm



種類...ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)



素材(詰め物)...ダウン



素材(詰め物)...ダウン, フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: トミーヒルフィガー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ TOMMY

HILFIGER

ダウンジャケット

size:M