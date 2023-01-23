『定価7.1万 JUN HASHIMOTO ウールメルトン ハの字ジップPコート3【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 14時 25分に出品され03月27日 14時 25分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ 商品名 JUNHASHIMOTO CHEVIOT WOOL ZIP P-COAT



●サイズ 3



●定価 ￥71,400-



●カラー KHAKI

(カラー名はKHAKIだそうですが、実際は深めのグリーンといった感じです。)



●商品実寸



■ 着丈 約67ｃｍ

■ 袖丈 約64.5ｃｍ

■ 肩幅 約44.5ｃｍ

■ 身幅 約51.5ｃｍ(脇下にて計測)



※素人採寸となりますこと、ご了承くださいませ。



JUN HASHIMOTOのZIP P-COATです。

素材は英国産チェビオットウールを使用。

もちろん保温性が高く、グリーンカラーも相まって英国の大人な雰囲気が漂います。

中綿が含まれておりますのでより防寒性を高めております。

フロントにジップをハの字に走らすことにより美しいシルエットを強調。

ラッカー二製のアンティーク調のジップを採用し、高級感が抜群です。

裏地はキルティングとヘリンボーン地に分かれた凝った作りに。

フードに関しましては ボタンにより取り外しも可能となっております。



若干の使用感はあるものの目立つ難も無くまだまだ使用頂けるお品です。



※当方は素人撮影となり、撮影時の光の関係上、色が飛んでしまっていたり色ムラに見えてしまう場合がございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ジュンハシモト

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 定価7.1万

JUN

HASHIMOTO

ウールメルトン

ハの字ジップPコート3