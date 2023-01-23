『ヨウジヤマモト モッズコート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 22時 29分に出品され03月08日 22時 29分に終了予定です。即決価格は32,200円に設定されています。現在34件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヨウジヤマモトのモッズコートになります。

サイズは3です。この商品は3しかありません。

モッズコート本来のリラックス感のあるシルエットで肩にはシガーポケットや、腕にはリブを配置しております。ウールギャバジンで非常に軽やかに着用することができます。

購入後、2、3度着用し保管しておりました。状態はかなり良いと思います。

フードを取り外しできモッズコート、スタンドカラーコートの2wayで着用いただけます。



モッズコート本来のリラックス感のあるシルエットで肩にはシガーポケットや、腕にはリブを配置しております。ウールギャバジンで非常に軽やかに着用することができます。



ヨウジヤマモトのモッズコートの中でも特にベーシックで上質なデザインとなっており、着こなしやすいものになっています。ヨウジヤマモト初めての方や他のブランドとも合わせやすいです。



よろしくお願い申し上げます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヨウジヤマモト

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ヨウジヤマモト モッズコート