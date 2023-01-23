『marmot capital PERTEX タウン ダウンジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 23時 44分に出品され04月21日 23時 44分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品名

marmot capital

PERTEX タウン ダウンジャケット



■サイズ

メンズのMサイズ

サイズ詳細は画像にありますので確認下さい。



■カラー

ブラック



■商品価格

定価39.600円



■素材

防風性・耐水性を備えつつ、高い透湿性を持たせたPERTEX QUANTUM AIRに750Fill Powerの撥水ダウン



購入したもののサイズ感が合わなかったため、出品致します。

今年こちらで購入したもので2,3回着用したのみです。

自分の中での最低価格にしております良ければご検討ください。

即購入歓迎です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ marmot

capital

PERTEX

タウン

ダウンジャケット