『大容量5Lのハイブリッド加湿器 超音波＆加熱式【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 19時 57分に出品され03月26日 19時 57分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格7644円
74 入札履歴
終了
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