『大容量5Lのハイブリッド加湿器 超音波＆加熱式【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 19時 57分に出品され03月26日 19時 57分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 G-1302-T









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なので常に在庫品薄ではございますが、出来る限りすぐにご提供するように準備いたします。

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【話題のハイブリッド式】

2022年NEWモデルは、超音波振動で水を気化してミストを放出する「超音波式」と加湿効率を高める「加熱式」を組み合わせたハイブリッド加湿器です。空焚き防止機能が付いていおり、水がなくなると自動的にオフになります。電源の切れ忘れがなく、ひとり暮らしの方にもおすすめです。



【大容量 5L&省エネが実現】

約5Lの大容量水タンクを備えているので、長時間連続稼働を実現、最大32畳に対応します。手動でミストの方向を360°回転させることができます。三段で加湿量を調節でき、周囲環境の湿度や自分の好みに合わせて調整できます。オフィス、エアコンルーム、寝室などさまざまな大空間を急速に加湿できます。消費電力は非常に小さく、一か月あたりの電気代は約94円で、経済的＆省エネ＆エコな加湿器です。



【3重抗菌対応＆マイナスイオン発生機能付き】

マイナスイオン発生機能搭載で、加湿しながら空気を浄化します。加熱式加湿時はヒーターをオンにすると、水を加熱し雑菌の繁殖を抑えながら常に清潔なミストで効率よく加湿します。抗菌カートリッジ採用により、タンク内の雑菌・カビの繁殖を抑えます。タンクの下にアロマトレイが内蔵され、お好みのアロマオイルを垂らし、潤いとともに癒しの香りもお届けします。



【上からの注水タイプ＆お手入れ簡単】

上からの注水タイプで楽に注水できます。便利なポータブル式で加湿器のお手入れも非常に簡単です。水タンクは手洗い可能で、隅の汚れやカビなど簡単に除去でき、いつでも清潔な状態で使用できます。また、次亜塩素酸水対応ですので、様々な目的で使えます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用