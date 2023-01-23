『muta ムータマリンゴルフ ダウンジャケット バッグ ゴルフ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 21時 28分に出品され03月14日 21時 28分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 muta ムータマリンゴルフ

ダウンジャケットバッグ



新品未使用です。

定価 36,000円 +税



ダウンジャケットをモチーフにしたバッグです。

ジャケットの首部分はチャックが開きますので、ポケットとして使用できます。



ストラップを付属しているので、斜めかけにすることもできます。



保存袋付きです。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>ゴルフバッグ・キャディバッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ムータ