『Artisul 液晶ペンタブレット 本体【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 20時 17分に出品され04月25日 20時 17分に終了予定です。即決価格は16,320円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。

こちらは今年の6月に購入しましたが1度使った後全く触らなかった為出品致します。

付属品は全て揃っております。



【高精細な描画体験】

Artisulの液晶ペンタブレットは、アーティストやデザイナーに最適な高精細な描画体験を提供します。精密な筆圧感知機能により、自然なタッチでの描画が可能です。



【多彩な付属品】

このモデルには、ペン、グローブ、接続ケーブル、取扱説明書が含まれており、すぐに使用を開始できます。特に、グローブは手の滑りを良くし、快適な描画をサポートします。



【便利なポート配置】

USBポートとSDカードスロットを備えており、データの転送や保存が簡単に行えます。サイドボタンも搭載されており、操作性が向上しています。



- ブランド: Artisul

- モデル名: 液晶ペンタブレット

- 付属品: ペン、グローブ、ケーブル、取扱説明書

- ボタン: サイドボタンあり

- ポート: USBポート、SDカードスロット



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ 商品の状態: 未使用に近い