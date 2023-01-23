『IENA MANTECO ショートコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 07時 32分に出品され04月11日 07時 32分に終了予定です。即決価格は11,687円に設定されています。現在991件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



定価:¥42900



特徴/

イタリアのMANTECO社のインポート素材を使用したコートです

スッキリとしたレモンイエローが顔映り良く明るい印象です



着丈はヒップが丁度隠れるくらい。袖や身頃には程良いゆとりがあり、真冬でも着込めそうなサイズ感でした。



素材感：上質なウール素材。見た目より着ると軽くふっくらとした素材感です。着用感：ショート丈なので気軽に羽織れます。



カラー:イエロー



素材/ウール75%、ナイロン25%

裏地 ポリエステル



サイズ/36



サイズは36ですがゆったりめなので中に着込めます。

着用回数が少ない為、私が見る限り、目立つような傷や汚れはないと思います。



細かい部分の見落としはあるかもしれませんが、全体的に状態のよい美品です。



あくまでもユーズ品になりますのでご理解ある方に宜しくお願い致します。



▪️自宅保管ですのでご理解の上ご購入をお願い致します。



▪️ペット、喫煙者おりません。



▪️返品はお受けできません。



ご不明点などご質問お気軽にして下さい。



また、他のサイトにも出品している為、突然削除する場合がございますので、予めご了承ください。







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など好きな方にオススメです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: イエナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ IENA

MANTECO

ショートコート