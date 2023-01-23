『【JOURNAL STANDARD relume】ステンカラーコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 20時 17分に出品され03月17日 20時 17分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在735件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ 36



全体的に状態は良いと思いますが、襟の部分に皮脂汚れ（しみ）があります。クリーニング店にてクリーニング済みです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

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relume】ステンカラーコート