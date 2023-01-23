『THE NORTH FACE ダウンジャケット ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 06時 37分に出品され03月07日 06時 37分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在503件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 右袖に使用によるスレがございます。



●丁寧に梱包しておりますが、配達途中に袋が破れてしまった場合など一切責任は負えません。



※基本は『4〜7日』の発送予定ですが、お急ぎの方は『1〜3日』以内の発送対応させて頂きますので、必ず購入前に事前コメントよろしくお願いします。



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【高い保温性】

このダウンジャケットは、厳しい寒さから体を守るために設計されています。高品質のダウンが使用されており、優れた保温性を提供します。



【機能的なデザイン】

取り外し可能なフードや前面ポケットがあり、実用性が高いです。様々なシーンで活躍すること間違いなしです。



【快適な着心地】

リブ付きの袖口は、風の侵入を防ぎ、快適なフィット感を提供します。アクティブなライフスタイルにも最適です。



- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: ブラック

- タイプ: ダウンジャケット

- フード: 取り外し可能

- ポケット: 前面ポケットあり

- 袖口: リブ付き



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック



素材・柄···GORETEX



モデル名···バルトロライトジャケット



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ダウンジャケット

ブラック