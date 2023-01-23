『Columbia X.C.O ブラウン ダウンジャケット ファー付き【2024年最新】 』はヤフオクでから04月11日 19時 26分に出品され04月11日 19時 26分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在282件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Columbia コロンビア



X.C.O



アウター/ナイロンジャケット



状態 良好



カラー ブラウン×ピンク



フェイクファー 取り外し可(ボタンタイプ)



サイズ レディース M



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【ブランドの信頼性】

Columbiaはアウトドアウェアのリーダーであり、耐久性と機能性に優れた製品を提供しています。このダウンジャケットは、寒い季節に最適な選択です。



【デザインと快適性】

ブラウンの色合いとファー付きフードが特徴的で、カジュアルなスタイルにぴったりです。ボタン留めのデザインは、着脱が簡単で、温かさを保ちます。



【実用性】

ダウンジャケットとしての保温性に加え、外出時にもスタイリッシュに着こなせる一着です。寒い日でも快適に過ごせるアイテムです。



- ブランド: Columbia

- モデル: X.C.O

- 色: ブラウン

- フード: ファー付き

- デザイン: ボタン留め

- スタイル: ダウンジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Columbia

X.C.O

ブラウン

ダウンジャケット

ファー付き